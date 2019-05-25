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Зеленский отреагировал на решение трибунала по украинским морякам

Зеленский отреагировал на решение трибунала по украинским морякам

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге относительно обязательства России освободить захваченных украинских моряков и вернуть корабли, указав, что выполнение РФ приказа трибунала может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной, передает УНН.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь изберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!" - указал Глава государства в Facebook.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: Россия, трибунал, Украина, моряки, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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