Уход Суркова с украинского направления: появились подробности

КИЕВ. 25 мая. УНН. Помощник президента России Владислав Сурков, который является куратором украинского направления, якобы уходит в отставку, это называют развязкой "большой истории", но "не финалом". Об этом написал Telegram-канал "Пяр во время чумы", передает УНН.

О том, что Сурков уволился, сообщил накануне Telegram-канал "Незыгарь", специализирующийся на инсайдах из Кремля.

"Уход Суркова с украинского направления прямо связан с неизбранием Порошенко", - отмечено в сообщении Telegram-канала "Пяр во время чумы".

"Сурков являлся гарантом всех российских инвестиций украинской элиты и активным защитником инвестиций и собственности российских компаний в Украине. Кстати и эту функцию Сурков в последнее время растерял... То есть, давний уход Суркова из процесса вполне объясним. Аппарат его давно расформирован. Но это не просто "истечение полномочий". Это развязка большой истории. Но не финал: весьма интересно, что же скрывала украинская паутина Суркова", - сказано в сообщении Telegram-канала "Пяр во время чумы".

Тем временем, политолог Алексей Чеснаков в Facebook отреагировал на сообщения о якобы отставке Суркова так: "Проносится слух: "Сурков написал заявление об отставке"! С ужасом они строчат смски и вопросы в вотсапах всем, кто когда-нибудь присутствовал у Владислава Юрьевича на совещаниях за последние 19 лет. Получив негативный ответ, они немедленно успокаиваются".

При этом появились и имя того, кто может прийти на замену Суркову. "Девочки, есть мнение, что вместо Суркова будет назначен Бабич", - сообщает Telegram-канал "Беспощадный пиарщик".

В связи с этим также в сообщении Telegram-канал "Давыдов.Индекс" указано: "Новости постмодерна: злые языки предлагают признать, что у Михаила Бабича хорошие пиарщики. Но это неточно".

Напомним, в мае прошлого года российские СМИ также сообщали, что помощник Путина Владислав Сурков, который занимается вопросом Украины, вероятно, уйдет в отставку.