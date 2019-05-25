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В правительстве дали задание главам двух ОГА из-за подтопления

В правительстве дали задание главам двух ОГА из-за подтопления

КИЕВ. 25 мая. УНН. Председатели ОГА в пострадавших от подтоплений Ивано-Франковской и Закарпатской областях должны помочь населению, обеспечить аварийно-спасательные и восстановительные работы, безотлагательно определить размер убытков. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по итогам заседания штаба ГСЧС по подтоплению западных областей Украины, передает УНН.

"По результатам заседания: председатели Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА в первую очередь должны помочь населению, в частности пожилым людям, с инвалидностью, социально уязвимым слоям населения", - написал он в Twitter.

Также, по его словам, чиновникам нужно обеспечить:

  • аварийно-спасательные и восстановительные работы в жилых домах, транспортной сети, мостов, систем энерго-, газо- и водоснабжения и т.д.;
  • недопущение отключения объектов жизнеобеспечения, проведение работ по дезинфекции;
  • безотлагательно определить размер убытков.

Напомним, на Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, ОГА, Геннадий Зубко, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Ужгород и Закарпатье, подтопление
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