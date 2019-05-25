Министр обороны приветствовал решение трибунала по украинским морякам

КИЕВ. 25 мая. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак приветствовал решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге относительно обязательства России освободить захваченных украинских моряков и вернуть корабли. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Приветствую решение Международного трибунала по морскому праву в поддержку Украины! Международный трибунал обязал Россию как можно быстрее освободить украинских моряков и вернуть военные корабли! Благодарен профессиональной команде украинских дипломатов. Горжусь нашими моряками, которые остаются верными своей военной присяге. Вы - герои, чья преданность защите Украины заслуживает уважения и почести!" - указал министр.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.