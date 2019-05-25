Филарет пожелал Епифанию Божьей помощи в развитии ПЦУ

КИЕВ. 25 мая. УНН. Святейший Патриарх Филарет поздравил Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Епифания с Днем ангела, пожелав помощи Божией в нелегком деле развития поместной Православной церкви Украины и выразив уверенность в том, что единство ПЦУ сохранится в будущем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии Украинской православной церкви (ПЦУ).

"Хочу поздравить Блаженнейшего Епифания с Днем ангела. В этот день мы особенно молимся его небесному покровителю, чтобы он помог Предстоятелю нести этот тяжелый крест - главенство над Церковью. Этот крест невозможно нести без Божьей помощи. Поэтому желаю Вашему Блаженству, чтобы Господь помогал Вам в этом", - отметил Филарет.

"Перед нами сегодня стоит задача не только сохранить то единство, которое мы исповедуем, несмотря на противодействие всех сил, которые пытаются разделить нас и уничтожить. Нашей главной задачей является объединить все Православие Украины в единую поместную Православную Церковь. Если мы этого достигнем, то это будет означать, что Украина - непобедима, потому что она имеет прочную основу", - добавил Святейший Патриарх.

При этом Филарет отметил, что сохранение Украины в условиях российской агрессии - это, прежде всего, заслуга украинской Церкви, которая крепка своей сплоченностью.

Также он подчеркнул "свою уверенность в том, что единство ПЦУ сохранится в будущем, а также поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея I за его усилия в создании единой Поместной Православной Церкви Украины".

В свою очередь, Блаженнейший Митрополит Епифаний поблагодарил Его Святейшество за поздравления и выразил уверенность в том, что Украинская Православная Церковь будет расти и будет крепнуть и в дальнейшем.

Напомним, Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с митрополитом Епифанием.