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Епифаний назвал препятствие для единения украинцев вокруг Киевского престола

Епифаний назвал препятствие для единения украинцев вокруг Киевского престола

КИЕВ. 25 мая. УНН. Полному единению всех украинцев вокруг Киевского престола сегодня мешает часть украинского православия, не осознающая разрушительной силы пребывания в духовной зависимости от северного соседа. Об этом заявил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщили УНН в пресс-службе Киевской митрополии Украинской православной церкви (ПЦУ).

"Наша Церковь появилась в непростое время, ведь на востоке Украины продолжается вооруженная агрессия России против Украины, остается в оккупации территория Автономной Республики Крым, внутри страну разрушают междуполитические распри и коррупционные злодеяния", - отметил глава ПЦУ.

Предстоятель отметил, что "достижению полного единения всех украинцев вокруг Киевского престола сегодня мешает и та часть украинского православия, не осознающая разрушительной силы пребывания в духовной зависимости от северного соседа, который всеми способами пытается изолировать Православную Церковь Украины, помешать ее признанию со стороны других поместных Православных Церквей, а также пытается посеять раздор между православными украинцами и радуется тому, что у соседа случилась какая-то неприятность".

Поэтому, подчеркнул Предстоятель, украинцам, прежде всего, нужно быть вместе.

"Нам надо сохранять единство между собой - епископами, клириками и мирянами. Примером такого единения с нашей стороны мы будем побуждать наших братьев из Московского Патриархата к осознанию необходимости иметь в Украине единую Православную Церковь и к реальным шагам в этом направлении", - отметил митрополит Епифаний.

"Наша Церковь открыта для всех. Мы осознаем необходимость изменений, ухода от постсоветской модели жизни и управления, мы прислушиваемся к дельным мыслям и советам наших верных и духовенства. Мы открыты к общению, мы не хотим отгораживаться от общества и замыкаться в себе, а стараться уменьшать расстояние и заградительную стену между верными и духовенством, между Церковью и ее народом", - резюмировал Предстоятель, отметив, что все задачи, стоящие перед Церковью, будут выполнены с Божьей помощью.

Напомним, Святейший патриарх Филарет пожелал митрополиту Епифанию Божьей помощи в развитии ПЦУ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Филарет, Епифаний, ПЦУ
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