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Освобождение РФ украинских моряков стало бы важным вкладом в деэскалацию - МИД ФРГ

Освобождение РФ украинских моряков стало бы важным вкладом в деэскалацию - МИД ФРГ

КИЕВ. 25 мая. УНН. Решение Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП) по делу украинских моряков подтверждает позицию Берлина относительно керченского инцидента. Об этом заявил российскому агентству ТАСС в субботу представитель МИД Германии, передает УНН.

“Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по инцидентам в Азовском море, — отметили в ведомстве. — Мы призываем Россию выполнить решение и незамедлительно освободить задержанных моряков, а также снять арест с судов”. С точки зрения МИД ФРГ, “это было бы важным вкладом в срочно необходимую деэскалацию”.

Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три арестованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Германия, Азовское море
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