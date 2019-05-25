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Портнов заявил, что все активы экс-президента Порошенко должны взять под арест

Портнов заявил, что все активы экс-президента Порошенко должны взять под арест

КИЕВ. 25 мая. УНН. Экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов намерен добиваться ареста всех задекларированных активов экс-главы государства Петра Порошенко, пишет УНН со ссылкой на его интервью одному из украинских телеканалов.

Для этого он инициирует соответствующее обращение Государственного бюро расследований Украины в суд в качестве превентивной меры по одному из расследуемых уголовных дел.

“Есть второй кейс, мы его зарегистрировали в Государственном бюро расследований. По этому вопросу мы ожидаем в течении нескольких недель ходатайство в суд, мы будем на этом настаивать, потому что я заявитель по этим вопросам. Мое ходатайство будет о том, что бы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов — это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей”, — заявил бывший глава АП.

Напоминаем, Портнов подал в ГБР третью заявление о преступлениях Порошенко.

Источник: УНН
Теги: Украина, Портнов, ГБР, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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