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Премьер-министр прокомментировал решение Международного трибунала касательно моряков

Премьер-министр прокомментировал решение Международного трибунала касательно моряков

КИЕВ. 26 мая. УНН. Решение Международного трибунала касательно немедленного освобождения украинских моряков и украинских кораблей из российского плена — это доказательство того, что правда на стороне Украины. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

“Украинские моряки и украинские корабли, захваченные в Азовском море, должны вернуться домой. Это решение Международного Гамбургского трибунала, и за это решение мы боролись — когда наши моряки попали в плен. Их жизнь, свобода и здоровье — высшая ценность. Но сегодняшнее решение — это также и правовая оценка действий агрессора. Правда на нашей стороне. Агрессор должен это понять и, в конце концов, понести заслуженное наказание. Надеюсь, что наши ребята как можно быстрее вернутся домой”, — сказал Владимир Гройсман.

Напоминаем, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. 

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Владимир Гройсман

В тексте упоминаются

Гройсман Владимир
Гройсман Владимир
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