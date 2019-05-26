Коломойский призывает Зеленского объявить в Украине дефолт

КИЕВ. 26 мая. УНН. Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда или уйти в дефолт по внешнему долгу. Такую точку зрения высказал украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times, озаглавленном “Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам”, передаёт УНН.

“По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины” — сказал Коломойский.

Так, в 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ, хотя и временно.

Украине нужны кредиты МВФ для обслуживания внешнего долга, который составляет около 60% валового внутреннего продукта страны, пишет издание. Учитывая, что выплаты достигнут максимума в этом и следующем году, Коломойский также предположил, что Украине нечего бояться, если она не выполнит своих обязательств.

“Сколько раз Аргентина объявляла дефолт?... И что, они реструктурировали это. Все в порядке”, - добавил Коломойский.

Напомним, 16 мая Игорь Коломойский прибыл в Киев.



