В Румынии проходит референдум по вопросам правосудия

КИЕВ. 26 мая. УНН. Параллельно с выборами в Европарламент, в Румынии происходит созванный президентом Клаусом Йоханниса референдум по вопросам правосудия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Румыния.

"Параллельно с выборами в Европарламент, в Румынии происходит и созван президентом Клаусом Йоханниса референдум по вопросам правосудия. Таким образом избиратели должны ответить "да" или "нет" на два вопроса: 1. Согласны ли Вы с запретом амнистии и помилования за коррупционные правонарушения? и согласны ли вы с запретом на принятие правительством срочных постановлений в сфере уголовных преступлений, наказаний и судоустройства, а также с расширением права обжалования этих постановлений непосредственно в Конституционный Суд?", - пишет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литва сегодня избирает главу государства

По закону, референдум признается состоявшимся, если в нем приняло участие более 30% граждан, находящихся в постоянных избирательных списках. Кроме того, результат референдума утверждается, если признаны действительными бюллетени составляют не менее 25% тех, кто находится в постоянных избирательных списках.

По состоянию на 15:00 часов, явка на референдуме по вопросам правосудия составляла 22,98%, сообщает Центральная избирательная комиссия. В столице явка составила 25,26%. В диаспоре проголосовали до 15:00 - 152,043 избирателей.

Напомним, в воскресенье в Европейском союзе начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.



