Зеленский назвал поддержку украинского кинопроизводства одним из своих приоритетов

КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал поддержку украинского кинопроизводства. Об этом глава государства написал в воскресенье на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поздравляю всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался", - начал президент.

"В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость", - констатировал он.

Зеленский отметил, что "поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных заданий".

"Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - резюмировал он.

Напомним, вчера, 25 мая, главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм "Паразиты".