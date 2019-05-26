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Зеленский назвал поддержку украинского кинопроизводства одним из своих приоритетов

Зеленский назвал поддержку украинского кинопроизводства одним из своих приоритетов

КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал поддержку украинского кинопроизводства. Об этом глава государства написал в воскресенье на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поздравляю всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался", - начал президент.

"В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость", - констатировал он.

Зеленский отметил, что "поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных заданий".

"Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - резюмировал он.

Напомним, вчера, 25 мая, главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм "Паразиты".

Источник: УНН
Теги: кино, Украина, украинское, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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