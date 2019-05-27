Регистрация | Вход |
USD: 26,47 0,1391  EUR: 29,62 0,2819 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 27 мая 2019 10:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы уменьшили уровень расчетов за коммуналку
Украинцы уменьшили уровень расчетов за коммуналку
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
17670
Версия для печати

Зеленский рассказал, как вернуть доверие народа к представительской демократии

Зеленский рассказал, как вернуть доверие народа к представительской демократии

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты могут вернуть доверие общества к представительской демократии голосованием за реформаторские законопроекты. Об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского на странице в Facebook, передает УНН.

"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно только начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное - не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками. В то же время уверен, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса ", - сообщил он.

Как сообщал УНН, Зеленский назвал поддержку украинского кинопроизводства одним из своих приоритетов .

Источник: УНН
Теги: демократия, политика, депутаты, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.