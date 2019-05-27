В правительстве ожидают поддержки Украины новым Европарламентом

КИЕВ. 27 мая. УНН. В украинском правительстве ожидают продолжения поддержки Украины новым Европейским парламентом, выборы в который состоялись в странах ЕС 23-26 мая. Об этом в понедельник написал в Twitter Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Поздравляю граждан государств-членов Евросоюза с успешными выборами в Европарламент", - отметил он.

В отношениях с Украиной, по словам Гройсмана, Европарламент всегда был наиболее смелым и прогрессивным институтом Евросоюза, приветствовавшим наши успехи, поддерживавшим в трудные времена и признаввашим нашу европейскую перспективу.

"Убежден, вчерашние выборы дают возможность Европейскому парламенту продолжить решительную поддержку Украины на пути к объединенной Европе", - подчеркнул глава правительства.

Ранее миссия Украины при ЕС прокомментировала результаты выборов в Европарламент.

Напомним, Европарламент объявил предварительные результаты выборов, которые состоялись в странах ЕС 23-26 мая, представительство усилили либералы и "зеленые".

Также в Европарламенте укрепили позиции националисты и евроскептики.