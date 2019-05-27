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Януковича вызвали в суд для рассмотрения апелляции

Януковича вызвали в суд для рассмотрения апелляции

Виктор Янукович

КИЕВ. 27 мая. УНН. Апелляционный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 13 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на судебную повестку опубликованную в "Правительственном курьере".

В сообщении суда говорится, что "17 мая 2019 года закончена подготовка и назначено апелляционное рассмотрение по апелляционным жалобам защитников (...) на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года, которым Януковича В.Ф. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 11 ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины и оправдан по ч.5 ст. 27 ч.3 ст.110 УК Украины в связи с недоказанностью (...), на 10 ч. 00 мин. 13 июня 2019 в открытом судебном заседании в помещении Киевского апелляционного суда".

Как сообщал УНН, заседание Апелляционного суда назначено на 13 июня.

Апелляцию будет рассматривать коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.

Напомним, 24 января суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы. Его признали виновным по ч.1 ст. 111 УК "Государственная измена" и ч.2 ст. 437.

Источник: УНН
Теги: суд, Виктор Янукович, дело, апелляция
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