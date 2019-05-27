ВКУ выступает против проведения референдума по переговорам с РФ

КИЕВ. 26 мая. УНН. Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ) выражает обеспокоенность возможностью проведения "консультативного референдума" в отношении мирных договоренностей с Россией, предложенного Президентом Украины Владимиром Зеленским 23 мая 2019. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВКУ.

Так, ВКУ считает неприемлемым проведение референдума, который бы заставил Украину проводить переговоры с государством-агрессором, которое в течение пяти лет ведет войну против Украины, оккупировав Крым и части Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что в Украине нет правовой основы для проведения "консультативного референдума". Кроме того, проведение такого референдума, когда РФ ведет информационную войну против Украины, угрожает суверенитету Украины.

"Украинцы стремятся к миру. Однако, мирные договоренности с Москвой возможны только при условии возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса Украины, вывода российских войск из украинских земель. Деоккупация всей украинской территории РФ - это обязанность украинских органов власти, дипломатов и военнослужащих в тесном сотрудничестве с международным сообществом", - заявил президент ВКУ Павел Грод.

Как отметили во ВКУ, поскольку украинская нация в течение последних пяти лет продолжает борьбу с российской агрессией на востоке Украины и осуществляет значительные реформы вместе с европейскими и евроатлантическими стремлениями, приоритет Президента Украины должен заключаться в том, чтобы "гарантировать государственный суверенитет, территориальную целостность Украины, соблюдать Конституцию Украины и продолжать, используя все средства, реализацию стратегического курса государства на достижение полного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Напомним, у Зеленского заявили, что хотят вынести на референдум окончательные договоренности с РФ по Донбассу.

Как сообщал УНН, Зеленский разъяснил идею референдума о переговорах с Россией.