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В Раде хотят как можно быстрее рассмотреть законопроект о ВСК

В Раде хотят как можно быстрее рассмотреть законопроект о ВСК

КИЕВ. 27 мая. УНН. Верховная Рада Украины в ближайшее время рассмотреть законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Я уверен, что мы должны рассмотреть в ближайшее время законопроект о временных следственных комиссиях, подготовленный всеми фракциями. Когда мы его рассматривали, было поручение от ВР вставить новые разделы, и я прошу поддержать председателей фракций мое поручение Комитету по вопросам регламента, чтобы законопроект 1098 о временных следственных комиссиях был рассмотрен поскорее", - отметил Парубий.

Как сообщал УНН, в конце апреля народные депутаты во время заседания Верховной Рады поддержали за основу законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, ВСК ВР
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