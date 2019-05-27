Регистрация | Вход |
USD: 26,47 0,1391  EUR: 29,62 0,2819 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 27 мая 2019 13:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы уменьшили уровень расчетов за коммуналку
Украинцы уменьшили уровень расчетов за коммуналку
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12915
Версия для печати

У Зеленского рассказали, где будут искать будущих депутатов

У Зеленского рассказали, где будут искать будущих депутатов

КИЕВ. 27 мая. УНН. В партии "Слуга народа" рассказали, каким образом будут искать и отбирать будущих кандидатов в списки партии на предстоящих выборах в Верховную Раду. Об рассказал руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает УНН.

"Меня спрашивают, а где вы возьмете людей ... Мы людей находим, очень много людей является следствием волонтерской кампании, у нас есть более 600 000 человек зарегистрировались во время президентской кампании, мы их подключаем", - сказал Корниенко.

Он также отметил, что партия, к сожалению, имеет короткий срок на это, потому американского праймериз не получится.

Корниенко также отметил, что для процесса отбора им необходимо 2 месяца, поскольку времени нет, "Слуга народа" введет трехстороннюю проверку кандидатов: документальная проверка, проверка добродетели, профессиональная кадровая оценка, а четвертый уровень проверки - "постпраймериз", то есть открыта возможность комментировать каждого кандидата.

Кандидаты в партии должны подать анкету и концепты законопроектов, которые они хотят реализовать в ВР, также они должны проговорить свое видение работы в комитетах ВР.

Напомним, ранее стало известно, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов. Кроме того, партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков.

Источник: УНН
Теги: выборы, политика, депутаты, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.