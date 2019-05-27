Партия "Слуга народа" обновила логотип

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский показал логотип своей партии "Слуга народа", которая должна принять участие в досрочных парламентских выборах 21 июля, передает УНН.

На логотипе политической партии теперь кроме человека на велосипеде, есть еще булава, которую держит человек.



"Мы добавили еще один элемент в виде булавы, который продолжает ту линию, каждый представитель власти - это слуга народа", - сообщил Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа".



Как сообщал УНН, партия Зеленского хочет сформировать коалицию самостоятельно

Ранее стало известно, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов . Кроме того, партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков.



Кроме того, у Зеленского рассказали, где искать будущих депутатов .



Напомним, Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента в Кабмине.