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Партия "Слуга народа" обновила логотип

Партия "Слуга народа" обновила логотип

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский показал логотип своей партии "Слуга народа", которая должна принять участие в досрочных парламентских выборах 21 июля, передает УНН.

На логотипе политической партии теперь кроме человека на велосипеде, есть еще булава, которую держит человек.

"Мы добавили еще один элемент в виде булавы, который продолжает ту линию, каждый представитель власти - это слуга народа", - сообщил Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа".

Как сообщал УНН, партия Зеленского хочет сформировать коалицию самостоятельно

Ранее стало известно, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов . Кроме того, партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков.

Кроме того, у Зеленского рассказали, где искать будущих депутатов .

Напомним, Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента в Кабмине.

Источник: УНН
Теги: политические партии, политика, Владимир Зеленский, Слуга народа

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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