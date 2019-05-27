Рада планирует рассмотреть избирательный кодекс на следующей неделе

КИЕВ. 27 мая. УНН. Верховная Рада сможет начать рассмотрение избирательного кодекса на следующей пленарной неделе. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Сейчас я публично даю поручение председателю комитета по вопросам правовой политики и правосудия немедленно подготовить к рассмотрению во втором чтении избирательный кодекс, который и предусматривает введение открытых списков", - заявил Парубий.

Он отметил, что на этой пленарной неделе Рада не успеет начать рассмотрение кодекса.

"На следующей пленарной неделе мы сможем начать рассмотрение. Это большое обязательство нашего парламента. Я надеюсь, что все председатели фракций поддержат меня в этом", - добавил он.

Напомним, если распустят Раду, то проголосовать за Избирательный кодекс будет невозможно.