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НАПК по второму кругу проверит "конфликт интересов" у Павелко

НАПК по второму кругу проверит "конфликт интересов" у Павелко

КИЕВ. 27 мая. УНН. НАПК приглашает 16 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и, при наличии оснований, для составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом говорится на сайте Агентства, передает УНН.

В частности, поговорить на тему требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, НАПК пригласило 4 человека, среди которых два нардепа.

  • Павелко Андрея Васильевича, народного депутата Украины, 28 или 29 мая в течение рабочего дня;
  • Омельяновича Дениса Сергеевича, народного депутата Украины, 29 мая в 10:00;
  • Смоляра Юрия Владимировича, депутата Богуславского городского совета, 29 мая в 12:00;
  • Рогового Александра Ильича, депутата Григорьевского сельского совета, 29 мая в 15:00.

Напомним, как писал УНН, ранее в НАПК уже проверяли депутата Андрея Павелко на предмет возможного допущения конфликта интересов из-за должности в компании UEFA Events SA. Тогда антикоррупционеры пришли к выводу, что никаких нарушений со стороны политика нет.

В частности, Нацагентство установило, что UEFA Events SA по организационной форме является корпорацией (legal form corporation).

"Таким образом, вхождение субъекта декларирования в состав совета директоров UEFA Events SA не будет нарушать действующего законодательства, при условии, если деятельность этой компании ограничивается указанной целью, работа субъекта декларирования в составе совета директоров UEFA Events SA не будет каким-либо образом и в какой-либо форме оплачиваться", - отмечается в решении Назка от 29 декабря 2018 года.

В Украинской ассоциации футбола тогда как раз и объяснили, что работа Павелко не является оплачиваемой. Также в УАФ отмечали, что назначение Павелко в ряды UEFA Events SA накануне был согласовано с самим НАПК.

Источник: УНН
Теги: НАПК, Андрей Павелко
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