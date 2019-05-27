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Нардепам передали условия Зеленского по поддержке законопроектов

Нардепам передали условия Зеленского по поддержке законопроектов

КИЕВ. 27 мая. УНН. Представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук передал народным депутатам условия Владимира Зеленского по поддержке законопроектов. Об этом он сообщил во время согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Президент настроен на конструктивное сотрудничество с парламентом, он готов ответить на любую инициативу парламента, если она: первое - отвечает интересам народа Украины и правам каждого человека, второе - она отвечает Конституции Украины и принципам верховенства права и, что наиболее важно, соответствует качеству нормативно-правового регулирования. Ведь мы видим, что независимо от того, что пишет управление о некачественности законопроекта, Верховная Рада все равно протягивает его ", - отметил Стефанчук.

Председатель парламента Андрей Парубий на это ответил, что Рада ежедневно чувствует настроение Президента на "конструктивную работу".

"И тогда, когда он назвал почему-то Раду российским словом ВРУ, и тогда, когда он процитировал мои слова, которые не являются правдой. И даже сейчас, во время нашего согласительного совета, в очередной раз обратился к Раде с очень унизительным и оскорбительным обращением. Я считаю это неправильным ", - добавил Парубий.

Как сообщал УНН, Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушениями.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, депутаты, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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