Актеры "Квартала" и "Лиги смеха" планируют баллотироваться в Раду

КИЕВ. 27 мая. УНН. От "Слуги народа" в Верховную Раду планирует баллотироваться актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик), а также несколько участников. Об этом Глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко, передает УНН.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге", - отметил Корниенко.

По его словам, Корявченков будет выдвигаться в качестве кандидата от партии "Слуга народа".

Также он добавил, что по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта "Лига смеха", однако не назвал их фамилий.

Ранее стало известно, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов. Кроме того, партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков.



Кроме того, у Зеленского рассказали, где искать будущих депутатов.



Напомним, Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента в Кабмине.