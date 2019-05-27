КИЕВ. 27 мая. УНН. Украинцы начали менять места голосования перед досрочными парламентскими выборами, которые состоятся 21 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Так, временно изменили место голосования 59 человек, из которых больше всего избирателей выбрали Киев - 30.



Отметим, что всего человек изменили место голосования в Донецкой области - 18 избирателей изменили на город Киев, 4 человека - на Киевскую область, по 2 - на Запорожскую и Полтавскую области.



Ранее в Государственном реестре избирателей напомнили, как изменить место голосования.



Как сообщал УНН, изменить место голосования можно до 15 июля.