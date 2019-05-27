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Портнов принес в ГБР уже 4 жалобу на Порошенко

Портнов принес в ГБР уже 4 жалобу на Порошенко

КИЕВ. 27 мая. УНН. Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственный бюро расследований уже четвертое заявление о "преступлениях" бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом он сообщил 27 мая на собственном Telegram-канале, передает УНН.

"Сегодня мы обратились с четвертой заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации им судебной власти", - написал Портнов и добавил, что у него есть еще десятки подготовленных заявлений.

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Как сообщал УНН, директор Государственного бюро расследования Роман Труба уволил руководителя пресс-службы ГБР из-за публикации новости о представлении Андреем Портновым заявлений о коррупции со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко.

Ранее, Портнов заявил, что все активы экс-президента Порошенко должны взять под арест

Источник: УНН
Теги: Портнов, ГБР, Петр Порошенко
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