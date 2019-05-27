В АП подтвердили, что ищут новый офис

КИЕВ. 27 мая. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Украины Юрий Костюк рассказал, что в Администрации президента до сих пор ищут новый офис для переезда с Банковой в Киеве. Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время", передает УНН.

Костюк отметил, сотрудники Администрации президента ищут новый офис, который будет отвечать их основным потребностям - это бюджетность и необходимые нормы безопасности.

"Потому что, честно скажу, очень трудно работать в этом здании, это правда. Мы выступали на iForum и почувствовали контраст... Я говорил... что это сделать будет очень трудно. Нам тогда (после объявления результатов выборов - ред.) говорили, что это практически невозможно. Но когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, которые есть, мы должны преодолеть - и переехать отсюда", - сказал Костюк.

Он добавил, что офис на Банковой похож на смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного.

"Еще смущает, что почти везде зашторены окна. И проблемы с wi-fi. Это тоже из-за безопасности, но всегда прикрываться словом безопасность нельзя. В XXI веке можно уже что-то придумать, чтобы был нормальный интернет", - рассказал Костюк.

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