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Четырех украинских моряков оставили под арестом в РФ

Четырех украинских моряков оставили под арестом в РФ

КИЕВ. 27 мая. УНН. Московский городской суд в понедельник, 27 мая, отклонил апелляционные жалобы на продление сроков содержания под стражей захваченных у берегов Крыма украинских моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука​. Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"По первой четверке суд закончился. Никаких изменений по сравнению с предыдущими судами: жалобы оставлены без удовлетворения. Сроки содержания под стражей оставлены в силе", - сказал Полозов.

Московский городской суд 27 мая рассматривает апелляционные жалобы адвокатов двух четверок захваченных у берегов Крыма украинских моряков на продление сроков содержания под стражей.

Ранее Московский городской суд признал законным продление срока ареста 16 из 24 украинских моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, моряки
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