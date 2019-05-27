ЦИК запросила в ОГА на Донбассе вывод о возможности проведения выборов в Раду

КИЕВ. 27 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации - военно-гражданские администрации относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК по результатам очередного заседания Комиссии.

"Комиссия своим постановлением обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с законом по состоянию на 27 мая 2019 года внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года на территориях, входящих в состав одномандатных избирательных округов, определенных постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 года № 82, в пределах соответствующей области и их получения Комиссией не позднее 3 июня 2019 года", - сообщили в ЦИК.

Также ЦИК внесла изменения в свое постановление от 26 января 2012 года № 18 "О требованиях к помещениям окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины, нормах обеспечения избирательных комиссий оборудованием, инвентарем, транспортными средствами и средствами связи, оргтехникой, другими материальными ценностями, видами услуг, которые избирательные комиссии могут закупать за счет средств Государственного бюджета Украины".

Также внесены изменения в постановление ЦИК от 18 апреля 2013 года № 81 "О Разъяснении о порядке внесения изменений в состав окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины".

Как сообщал УНН, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Напомним, указ о роспуске Рады 23 мая вступил в силу.

Нардепы 24 мая передали в КСУ представление относительно роспуска Рады.