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В РФ подали в суд на украинский авиаконцерн "Антонов"

В РФ подали в суд на украинский авиаконцерн "Антонов"

КИЕВ. 27 мая. УНН. Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиационный концерн "Антонов". Об этом говорится в материалах судебной картотеки, передаёт УНН.

Так, заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая.

В качестве третьих лиц выступают Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по Москве и "ОАК-Антонов" – совместное предприятие ОАК и "Антонова".

Материалы, разъясняющие суть претензий, в картотеке пока не опубликованы.

Напомним, в 2015 году кабинет министров сообщил о выходе государственного авиастроительного концерна "Антонов" из совместного российско-украинского предприятия ООО "ОАК-Антонов".

Источник: УНН
Теги: Россия, завод, Антонов
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