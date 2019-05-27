Рабочая группа правительства и ЦИК по поводу госзакупок соберется через два дня

КИЕВ. 27 мая. УНН. Рабочая группа правительства и Центральной избирательной комиссии по поводу решения проблем, связанных с проведением тендерных процедур для закупки и изготовления бюллетеней на выборы 21 июля, соберется через два дня. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"На сегодня не решенным остается вопрос публичных закупок", - отметила Слипачук.

По ее словам, выборы народных депутатов являются более сложными, чем президентские, что требует более сложных бюллетеней, что, в свою очередь, требует ускорения госзакупок.

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При этом она добавила, что в разговоре с первым вице-премьером - министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым достигли предварительной договоренности о создании рабочей группы по урегулированию вопроса госзакупок среди различных органов власти.

"Первое заседание такой группы должно состояться в среду", - отметила Слипачук.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обратилась к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли относительно необходимости безотлагательного принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".