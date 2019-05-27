Советник Зеленского прибыл в Берлин

КИЕВ. 27 мая. УНН. Внешнеполитический советник Президента Владимира Зеленского Вадим Пристайко прибыл в Берлин. Об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.

"Символично, что свой первый зарубежный визит Заместитель Главы АПУ, внешнеполитический советник Президента Владимира Зеленского, посол Вадим Пристайко, осуществляет именно в Берлин! Ведь германо-украинские отношения имеют характер настоящего стратегического партнерства", - написал Мельник.

Отметим, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что с сегодняшнего дня должны начаться консультации дипломатических советников Президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о дальнейшей совместной позиции в нормандском формате и о продолжении переговоров в нормандском формате с РФ.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.