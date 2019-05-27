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В ЦИК прокомментировали законопроект Зеленского по госзакупкам

В ЦИК прокомментировали законопроект Зеленского по госзакупкам

КИЕВ. 27 мая. УНН. Законопроект о государственных закупках, который был внесен в парламент на внеочередном заседании новым Президентом Владимиром Зеленским, полностью решает проблему подготовки к внеочередным парламентским выборам. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Тот законопроект, который был внесен отдельно Президентом Украины непосредственно в день внеочередного заседания Верховной Рады - да", - отметила Слипачук, отвечая на вопрос журналистов, решает зарегистрированный в Раде проект закона проблему с государственными закупками при подготовке к выборам 21 июля.

При этом заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко добавил, что по тексту законопроекта из-под действия закона о публичных закупках выводятся только отдельные виды тендерных процедур - в частности, услуги по изготовлению и доставке избирательных бюллетеней.

Напомним, в Раду внесли и сразу отозвали изменения к публичным закупкам по выборам.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, парламент, закупки, парламентские выборы
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