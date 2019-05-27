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Верховный Суд отказался открывать производство о незаконности роспуска Рады

Верховный Суд отказался открывать производство о незаконности роспуска Рады

КИЕВ. 27 мая. УНН. Верховный Суд отказал в открытии производства по делу о признании противоправным и недействительным указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщила пресс-служба ВС, передает УНН.

По данным пресс-службы, Верховный Суд отказал в открытии производства по делу по иску к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного Суда Украины.

Верховный Суд пришел к выводу, что по содержанию положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады Украины и Президента Украины относится к полномочиям Конституционного Суда Украины.

Истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Утверждал, что назначение внеочередных выборов в ВР на 21 июля 2019 года тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.

Верховный Суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВР и участие в этом процессе Президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции.

Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Напомним, ранее в Кассационный административный суда в составе Верховного Суда поступил третий иск об обжаловании указа Президента Украины Владимира Зеленского в части назначения внеочередных выборов в парламент.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, Верховный суд, указы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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