В ФСБ заявили о “дополнительных мерах безопасности” в Азовском море для защиты от Украины

КИЕВ. 27 мая. УНН. Руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов, ссылаясь на “угрозу новых диверсий в Крыму и Керченском проливе со стороны Украины”, заявил о том, что российские силовики приняли “дополнительные меры по обеспечению безопасности” в Керченском проливе, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.

“Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются”, — сказал он российским СМИ.

По словам Кулишова, новое руководство страны не признаёт окупацию Крыма и заявляет о намерениях вновь проходить через Керченский пролив, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ.

В связи с этим, по его словам, “сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма”.

Кулишов добавил, что после захвата украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября прошлого года приняты “дополнительные меры безопасности”.

“Приняты дополнительные меры по обеспечению надлежащего правопорядка в акватории Азовского моря”, — сказа он.

Как сообщал УНН, международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.