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Кирилл встретился с генсеком Совета Европы и заявил об уважении

Кирилл встретился с генсеком Совета Европы и заявил об уважении

КИЕВ. 27 мая. УНН. Русская православная церковь относится с большим уважением к Совету Европы, поскольку его деятельность направлена на объединение людей на континенте. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Ягландом, передает УНН со ссылкой на Постоянное представительство РФ при СЕ.

"Мы с большим уважением относимся к Совету Европы, потому что его деятельность в значительной степени помогает людям объединяться", - заявил патриарх.

Также он добавил, что считает "очень важным" акцент, который делается на защите прав человека и человеческого достоинства.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе РПЦ, Кирилл в Страсбурге встретился с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации

Источник: УНН
Теги: Россия, РПЦ, Совет Европы
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