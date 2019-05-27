БПП поддержит закон об урегулировании порядка импичмента - Герасимов

КИЕВ. 27 мая. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" приняла решение поддержать закон о временных следственных комиссиях, который, в том числе, регулирует порядок проведения импичмента. Об этом заявил глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов в комментарии журналистам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Фракция БПП также поддерживает проект закона о временных следственных комиссиях парламента и изменения избирательного законодательства в части введения открытых списков кандидатов в депутаты", - отметили в пресс-службе.

По его словам, также фракция решила обязательно поддержать голосование за все социальные законопроекты. Кроме того, она приняла решение обязательно поддержать законопроекты, касающиеся реформирования армии по стандартам НАТО - в частности сержантской вертикали.

При этом он добавил, что фракция планирует принять решение по вопросу отставки Владимира Гройсмана с должности премьер-министра. Это произойдет после посещения главой правительства заседания фракции.

Напомним, парламент планирует в четверг рассмотреть и принять закон о ВСК, который урегулирует порядок импичмента в Украине.