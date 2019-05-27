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Глава РПЦ пожаловался на Украину в Совете Европы

Глава РПЦ пожаловался на Украину в Совете Европы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

КИЕВ. 27 мая. УНН. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об удовлетворении результатами встреч с представителями Совета Европы в Страсбурге, посвященных ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ). Об этом заявил предстоятель Российской православной церкви патриарх Кирилл журналистам после визита в Страсбург, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень открыто и, я бы сказал, доброжелательно обсудили все эти вопросы… Все то, что происходило с Украинской православной церковью, и даже не с церковью как институцией, а с простыми верующими, которых изгоняли из храмов, обрушивали на них физическое насилие - все это не сказки, не фантазия, все это запечатлено на видео, отражено в соответствующих материалах… Все это не может не волновать нормального человека, тем более людей, ответственных в Европе за права человека и религиозные свободы", - отметил он, подводя итоги своего визита в Страсбург.

Уточнено, что ранее патриарх встретился с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович, на которой она сообщила, что в ближайшее время прибудет в Украину для мониторинга межрелигиозной ситуации в стране.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с генеральным секретарем Совета Европы Ягландом.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что РПЦ строит в среднем по три храма в сутки.

Источник: УНН
Теги: церковь, РПЦ, Совет Европы
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