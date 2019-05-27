С нынешними темпами сокращения населения украинцев не станет через 180 лет - нардеп

КИЕВ. 27 мая. УНН. С нынешними темпами сокращения населения и смертности украинцев не станет через 180 лет. Об этом глава Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила во время круглого стола, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

“Население Украины сокращается неустанными темпами. Ежегодно нас становится на 200-300 тысяч меньше. И это не считая процессы отрицательной миграции. Если не будет изменена гуманитарная политика государства, то население Украины вымрет полностью в среднем через 180 лет”, — подчеркнула Богомолец.

По ее словам, в восточных областях, если смертность продолжит превышать рождаемость, система здравоохранения будет недоступна, не изменится гуманитарная политика, население вымрет через 80-100 лет, что составляет лишь три поколения. С учетом эмиграции, это время сокращается в половину — до 40 лет.

При этом она подчеркнула, что именно увеличение продолжительности жизни в Украине и является главной задачей реформирования здравоохранения, которое сейчас продолжается.

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Нардеп сообщила, что в Украине разработана стратегия, которая позволит уменьшить смертность и увеличить продолжительность жизни. Одним из элементов этой стратегии является закон “Об общеобязательном государственном медицинском страховании”, без которого, по ее мнению, доступности медицины в Украине не будет.

Народный депутат назвала ряд положительных изменений, которые внедряются в ходе реформы, которая сейчас проходит в области: изменение модели финансирования, внедрения закона о закупках через международные организации, программа Доступные лекарства и другие. В то же время, она выразила свои замечания по их реализации.

Участники круглого стола отметили отсутствие единой концепции и стратегии развития здравоохранения и подчеркивали необходимость комплексного подхода к реформе медицины.

Эксперты подчеркнули необходимость формирования надлежащей системы финансирования здравоохранения, развития и поддержки кадрового потенциала, разработки единых стандартов и тарифов, обеспечения эффективной коммуникации с Министерством здравоохранения.

Напомним, по мнению директора Института, члена-корреспондента Академии медицинских наук Украины, профессора Бориса Тодурова, сотни тысяч украинцев стали жертвами преобразований, проводимых нынешним руководством Минздрава в сфере здравоохранения.