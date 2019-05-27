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Украина будет просить, чтобы страны-партнеры требовали от РФ выполнить приказ Трибунала по морякам

Украина будет просить, чтобы страны-партнеры требовали от РФ выполнить приказ Трибунала по морякам

КИЕВ. 27 мая. УНН. Украина будет просить министров иностранных дел стран-партнеров в мире требовать от Российской Федерации выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков и судов. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "Радио НВ", передает УНН.

"Завтра мы обращаемся ко всем нашим партнерам. Мы готовим письма на министров иностранных дел с тем, чтобы они все обратились к Российской Федерации, к господину Путину, к господину Лаврова с тем, что они обязаны, в соответствии с Международной морской конвенцией, выполнить решение трибунала и отпустить моряков и наши суда", - отметила Зеркаль.

По ее словам, Киев обратится к министрам иностранных дел всех стран-партнеров Украины и стран, которые являются сторонами Международной конвенции ООН по морскому праву. Цель обращения будет заключаться в том, чтобы международное сообщество оказывало давление на РФ с целью выполнения приказа Международного трибунала по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и судов.

"Мы еще будем обращаться к генеральному секретарю ООН с тем же самым, чтобы они обеспечили выполнение приказа, как это предусмотрено процедурой. Это наш инструмент, который мы будем применять на всех площадках", - сказала Зеркаль.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, корабль
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