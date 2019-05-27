Регистрация | Вход |
USD: 26,47 0,1391  EUR: 29,62 0,2819 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 28 мая 2019 00:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы уменьшили уровень расчетов за коммуналку
Украинцы уменьшили уровень расчетов за коммуналку
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8535
Версия для печати

Зеленский провел совещание с силовиками на Донбассе

Зеленский провел совещание с силовиками на Донбассе

Владимир Зеленский и Александр Сирский

фотогалерея

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня, 27 мая, в Донецкой области прошло совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского, Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, командующего объединенных сил Александра Сирского и представителей силовых структур во время которой, Зеленскому, в частности, доложили о ситуации в районе проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передает УНН.

“Ситуация в районе проведения операции объединенных сил — контролируемая”, — доложил генерал-лейтенант Сирский президенту Украины.

Как сообщал УНН, это первая региональная поездка Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Владимира Зеленского и недавно назначенного главы Генштаба ВС Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский освободил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ВСУ, ООС, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.