Зеленский провел совещание с силовиками на Донбассе

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня, 27 мая, в Донецкой области прошло совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского, Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, командующего объединенных сил Александра Сирского и представителей силовых структур во время которой, Зеленскому, в частности, доложили о ситуации в районе проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передает УНН.

“Ситуация в районе проведения операции объединенных сил — контролируемая”, — доложил генерал-лейтенант Сирский президенту Украины.

Как сообщал УНН, это первая региональная поездка Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Владимира Зеленского и недавно назначенного главы Генштаба ВС Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский освободил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.