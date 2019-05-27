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Луценко заявил, что после парламентских выборов пойдет в политику

Луценко заявил, что после парламентских выборов пойдет в политику

КИЕВ. 27 мая. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после проведения досрочных парламентских выборов пойдет в политику. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

"Для себя я такое решение принял. Считаю, что моя задача вместе с коллегами из правоохранительных органов провести не только честные президентские, но и честные парламентские выборы, и после этого я пойду в политику - не в списки любых партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", - сообщил Луценко.

Он добавил, что до последнего дня будет работать там, куда его назначил украинский парламент и украинский президент.

Как сообщал УНН, Луценко заявил, что не подаст в отставку.

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Источник: УНН
Теги: ГПУ, Генпрокурор, Юрий Луценко, политика
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