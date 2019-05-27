Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Австрии Александер ван дер Беллен освободит во вторник от обязанностей правительство Себастьяна Курца и назначит на должность временного канцлера министра финансов и действующего вице-канцлера Хартвиг Льогера. С такими словами президент выступил в понедельник на пресс-конференции в своей канцелярии в Вене, передает УНН.

"Завтра в соответствии со своими полномочиями... я освобожу от исполнения обязанностей это правительство, - сказал Ван дер Беллен. - Вице-канцлера Хартвига Лёгера в рамках этого процесса я наделю полномочиями по руководству ведомством федерального канцлера и председательством временным правительством".

Напомним, ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынесл вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. После этого Курц заявил Ван дер Беллен, что готов беспрепятственно передать власть переходному правительству и поддержать его работу.

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Как сообщал УНН, 17 мая в немецких изданиях Süddeutsche Zeitung и Spiegel появилось видео, на котором Штрахе и Иоганн Гуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 года на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Она назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения.

После этого, через 18 часов после публикации компрометирующего видео, вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.

Как сообщал УНН, канцлер Австрии объявил досрочные парламентские выборы из-за скандального видео с русской. Как стало известно - выборы пройдут в сентябре.