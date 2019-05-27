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Луценко рассказал, куда потратили конфискованные "деньги Януковича"

Луценко рассказал, куда потратили конфискованные "деньги Януковича"

КИЕВ. 27 мая. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, куда потратили конфискованы активы коррупционеров времен экс-президента Украины Януковича. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

"По решению суда состоялась спецконфискация активов коррупционеров, это были 1,5 млрд долларов, которые после революции достоинства были арестованы на счетах в Украине ... На момент, когда произошла спецконфискация, 1,3 млрд долларов находились в денежной форме и ушли в госбюджет , а 200 млн долларов находились в форме облигаций, и на эту сумму был списан внешний долг Украины", - отметил Луценко.

Он рассказал, что половина этих средств пошла на армию, новые виды оружия, в частности, ракету средней дальности, 117 общежитий для военных, сельскую медицину, большую часть дорог, которые строятся в Украине, выплаты объединенным общинам в Украине.

"Все до копейки эти средства были распределены Верховной Радой, бюджетом и пошли на конкретные проекты", - добавил Луценко.

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Напомним, суд принял решение о зачислении в государственный бюджет в порядке спецконфискации 1 млрд 478 млн грн.

Ранее Луценко заявил, что после парламентских выборов пойдет в политику.

В частности, Луценко назвал самые источники коррупции в Украине.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, коррупция, Виктор Янукович, Генпрокурор, Юрий Луценко, коррупционеры
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