Луценко рассказал, куда потратили конфискованные "деньги Януковича"

КИЕВ. 27 мая. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, куда потратили конфискованы активы коррупционеров времен экс-президента Украины Януковича. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

"По решению суда состоялась спецконфискация активов коррупционеров, это были 1,5 млрд долларов, которые после революции достоинства были арестованы на счетах в Украине ... На момент, когда произошла спецконфискация, 1,3 млрд долларов находились в денежной форме и ушли в госбюджет , а 200 млн долларов находились в форме облигаций, и на эту сумму был списан внешний долг Украины", - отметил Луценко.

Он рассказал, что половина этих средств пошла на армию, новые виды оружия, в частности, ракету средней дальности, 117 общежитий для военных, сельскую медицину, большую часть дорог, которые строятся в Украине, выплаты объединенным общинам в Украине.

"Все до копейки эти средства были распределены Верховной Радой, бюджетом и пошли на конкретные проекты", - добавил Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко призвал ВР поддержать законопроект о заочном судопроизводстве

Напомним, суд принял решение о зачислении в государственный бюджет в порядке спецконфискации 1 млрд 478 млн грн.

Ранее Луценко заявил, что после парламентских выборов пойдет в политику.

В частности, Луценко назвал самые источники коррупции в Украине.