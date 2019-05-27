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В ГПУ готовы предъявить обвинение тем, кто отдавал приказы о расстрелах на Майдане

В ГПУ готовы предъявить обвинение тем, кто отдавал приказы о расстрелах на Майдане

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины готовы предъявить обвинение тем, кто отдавал приказы о расстрелах на Майдане. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

"Следствие в отношении тех, кто дал преступные приказы расстрелять мирных людей на Майдане завершено, мы готовы предъявить обвинение и идти в суд. Я уверен, что для Верховной Рады, для меня как Генпрокурора важно дать ответ на вопрос, кто отдал преступные приказы расстреливать мирных людей", - отметил Луценко.

По его словам, в суде сейчас находятся несколько сотен человек которые выполняли эти приказы, из них - около 160 правоохранителей и около 30 руководителей правоохранительных структур и должностных лиц.

"Мы уверены, что мы собрали доказательства, чтобы обвинить Януковича, тогдашних руководителей СБУ - Якименко, МВД - Захарченко, Внутренних войск - Шуляк в том, что они отдали приказы о преступных действиях, которые привели к сотни убитых и несколько тысяч раненых на Майдане" , - добавил Луценко.

Напомним, Луценко сказал, когда дело о расстрелы на Майдане пойдет в суд.

В частности, Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к ВР с призывом поддержать право на заочное судопроизводство для передачи в суд обвинение по преступные решения и действия, которые привели к смерти на Майдане.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Майдан, расследование, Генпрокурор
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