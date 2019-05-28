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Кремль перебрасывает к украинской границе новейшие установки для усиления кибератак - заместитель Луганской ОГА

Кремль перебрасывает к украинской границе новейшие установки для усиления кибератак - заместитель Луганской ОГА

КИЕВ. 28 мая. УНН. Руководству Луганской ОГА поступила информация, что Россия транспортирует к украинской границе новые установки для осуществления очередного акта гибридной агрессии. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко, передает УНН.

“Самое страшное в гибридной агрессии — применение самых современных информационных технологий как для манипулирования сознанием, так и для разбалансировки государственных коммуникативных систем. Кто владеет информацией — тот владеет миром. Думаю, нас ждет серия кибератак. Ведь из Москвы к нам отправилась система обнаружения и предупреждения компьютерных атак “СОПКА”, — заявил заместитель председателя Луганской ОГА.

По словам Клименко, в городе Дмитров Курской области замечен антенный пост системы “СОПКА” проездом в сторону Украины.

“Если они могут предупреждать компьютерные атаки, то они же могут их и генерировать. Поэтому ставим надежные антивирусы и ждем “дружественные приветствия”, — отметил Клименко.

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Как сообщал УНН, Норвегия заявила, что имеет электронные доказательства вмешательства России в работу системы глобального позиционирования (GPS) в течение учений НАТО осенью 2018 года и требует объяснений от России.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, гибридная война, киберугроза, Луганск и Луганская область
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