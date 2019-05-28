В Украине испытали крылатую ракету "Нептун"

КИЕВ. 28 мая. УНН. На одном из военных полигонов Одесской области ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" прошел огневые испытания. Об этом сообщает пресс-центр Укроборонпрома, передает УНН.

Отмечается, что во время стрельб проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты.

Прежде всего Р-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Крылатая ракета получила и новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность.

Кроме того, в крылатой ракете были заменены часть электронных и цифровых систем. Среди этих нововведений - новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета.

В Укроборонпроме отметили, что именно этот параметр является одним из важнейших, поскольку чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. Теперь Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью, что значительно уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата.

В то же время были заменены составные части системы навигации, которые теперь обеспечивают работу даже в условиях мощного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, Украина провела очередные испытания ракет "Вильха".