Сегодня Рада планирует изменить военные стандарты и обратиться в ООН и ПАСЕ

КИЕВ. 28 мая. УНН. На сегодняшнем заседании депутаты Верховной Рады Украины планируют рассмотреть проект закона об изменении военных стандартов, а также принять постановление об Обращении к ООН, ПАСЕ и других международных организаций касательно осуждения нарушения прав коренных народов в РФ. Об этом свидетельствует повестка дня пленарного заседания Верховной Рады Украины вторник, 28 мая, передает УНН.

Во втором чтении депутаты рассмотрят проекты законов о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов, о предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц.

Также в повестке дня стоит проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальных парламентов государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации.

Согласно повестке дня, в первом чтении законодатели рассмотрят проекты законов "Об исполнительном производстве" относительно освобождения органов местного самоуправления от уплаты авансового взноса для проведения исполнительных действий по выполнению воинской обязанности и военной службы и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны. Кроме того, в первом чтении парламентарии рассмотрят блок вопросов в сфере местного самоуправления. Еще ряд законов нардепы планируют только включить в повестку дня.

Также планируется рассмотрение проекта закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно повышения гарантий социальной защиты беременных женщин, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса отпусков работников театров, по обеспечению гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права, а также внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования.

Кроме того, Рада планирует назначить слушания "Сбалансированное развитие человеческого капитала в Украине: задачи образования и науки", внеочередные выборы сельских и поселковых голов и утвердить Общегосударственную целевую научно-технической космической программе Украины на 2019-2023 годы.

Напомним, Верховная Рада Украины настаивает на скорейшем рассмотрении закона об импичменте президента.