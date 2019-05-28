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В правительстве назвали главную причину роста ВВП

В правительстве назвали главную причину роста ВВП

КИЕВ. 28 мая. УНН. Рост ВВП в Украине в течение 12 кварталов подряд произошол, благодаря масштабному строительству дорог, школ и других объектов социальной инфраструктуры. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив во время международной конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Украина за последние более 12 кварталов показала рост экономики - суммарно это более 8,4% роста ВВП. По данным Госстата, которые усиливают экономический рост - это масштабное строительство дорог, школ, больниц, социальной инфраструктуры", - отметил Кубов.

При этом он добавил, что в частности в этом году на строительство дорог в Госбюджете заложено более 55 млрд грн.

Напомним, рост реального ВВП Украины в первом квартале 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 составил 2,2%.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВВП
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