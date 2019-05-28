Регистрация | Вход |
USD: 26,33 -0,1491  EUR: 29,48 -0,1378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 28 мая 2019 12:21
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
31665
Версия для печати

ВР отклонила закон о дополнительном отпуске участникам боевых действий

ВР отклонила закон о дополнительном отпуске участникам боевых действий

КИЕВ. 28 мая. УНН. Верховная Рада Украины отклонила проект закона о предоставлении дополнительного отпуска участникам боевых действий, которые, в частности, получили инвалидность. За соответствующий закон проголосовал 191 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Спикер парламента Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование проект закона, впрочем достаточного количества голосов за него не нашлось. Ряд нардепов, которые выступали по этому поводу, отмечали, что эта норма о дополнительном отпуске может создать определенные сложности при оформлении ветеранов на работу.

По мнению авторов законопроекта, благодаря внедрению предложенных проектом акта норм участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны смогут пользоваться правом на дополнительный отпуск, предусмотренный законодательством, что уменьшит социальное напряжение среди граждан указанных категорий.

Он предусматривает предоставление дополнительного отпуска в 14 дней определенным категориям граждан, пострадавших во время боевых действий или во время Революции Достоинства. Речь идет о 1,368 тыс. человек с различными статусами за участие в боевых действиях.

Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны" подготовлен Минсоцполитики по собственной инициативе с целью обеспечения прав участников боевых действий и лиц, приравненных к ним согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, статус участника боевых действий с начала российской вооруженной агрессии получили более 257 тыс. участников Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, участник боевых действий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.