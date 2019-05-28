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Раду призвали сделать шаг к криминализации преступлений против человечности

Раду призвали сделать шаг к криминализации преступлений против человечности

КИЕВ. 28 мая. УНН. Верховную Раду призвали поддержать сегодня законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права", положения которого направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления). Об этом написал в Twitter министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.

"Трудно поверить, но на 5-м году войны в Уголовном кодексе Украины не предусмотрена ответственность за преступления против человечности, а положения о военных преступлениях не полностью соответствуют требованиям международного права. Призываю нардепов поддержать сегодня законопроект № 9438", - отметил министр.

Как указано в пояснительной записке к этому правительственному законопроекту, сегодня УКУ не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности, за военные преступления, представляющие собой нарушение обычного, а не договорного международного гуманитарного права.

"Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений; совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии требованиям современного международного права", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, в марте Раде рекомендовали принять законопроект по военным преступлениям.

Источник: УНН
Теги: ВР, преступления, военная агрессия, Минюст, Павел Петренко
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